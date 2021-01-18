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فوق الـ 15 مليون..الحكومة تكشف عن أرقام المستفيدين من البرامج الصحية الجديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:23 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وفقا لمبادرة الرئيس لرعاية صحية سليمة لكل فئات المجتمع والمنظومة الصحية الجديدة، تم فحص اكثر من 10.7 مليون طالب، وفي اطار مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية تم فحص اكثر من 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء المبادرة في يوليو 2019.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القاءه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، أن من هؤلاء التي تم الكشف المبكر عليهم من السيدات، فتم اكتشاف  4000سيدة ممن لديهم المرض وجاري علاجهم ومتابعتهم، الي جانب اجراء 470 الف عملية على قوائم الانتظار في الدولة.


واوضح ان الدولة وفرت كل ما يحتاجه المواطنين لاجراء تلك العمليات وكان منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الاذن ومفاصل العظام، واقترب المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة من 3 مليون مواطن.

واضاف ان فيما يتعلق بمجال سياسة مصر الخارجية، واصلت الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن مصالح الدولة والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالازمة الليبية وغيرها من الملفات الكبرى.
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