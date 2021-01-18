مدبولى: لن تكون هناك محافظة خالية من جامعة حكومية هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال هذا العالم سيتم إنشاء جامعة حكومية واحدة على الأقل في كل محافظة، حيث تم خلال العام الماضي بناء ثلاث جامعات في الوادى الجديد ومطروح والأقصر والمتبقى جامعة البحر الأحمر فقط، وسيتم الانتهاء منها قريبًا.





وأضاف مصطفى مدبولى، خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام البرلمان، أنه تم إصدار قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة و60 كلية جديدة بالجامعات بالمحافظات منهم 45 كلية جديدة فقط فى عام 2019-2020 لتتواكب مع كل التخصصات الجديدة التي بدأت تظهر بالعالم.





وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مثل الهندسة وإدارة الأعمال ومجالات التكنولوجيا الحيوية والطب والعلاج الطبيعى، مؤكدًا أن الدولة توسعت فى إنشاء الجامعات الأهلية منهم 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة.





وتابع أن الجامعات الأهلية منها جامعة الملك سلمان الدولية والجلالة والعالمين الجديدة، وبدأنا الدراسة بالفعل في 3 جامعات منهم، ونهدف للمنافسة والعلم والثقافة وكل ذلك من خلال شراكة مع الجامعات الدولية، ونقلة نوعية ننشئها لأول مرة بالجامعات التكنولوجية لتكملة عملية المنظومة الفنية.