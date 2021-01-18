مدبولي: تصدينا بشجاعة لملفات كان من الأسلم لنا سياسيا تجاهلها

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة للرد على الشائعات ، ومصر كانت مستهدفة ، وكنا حريصين في الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ، وكان هناك إشادات دولية عديدة بجهود الحكومة في مواجهة الفيروس ، وقالت مؤسسة فيتش ان مصر من الدول التي من المتوقع أن يستمر بها النمو .





وأضاف مدبولي أنه في ظل الظروف شديدة القسوة استطاع اقتصادنا أن يصمد ويحقق نموا إيجابيا، مضيفا: "الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية، والطموح، ونواجه تحديات تعود لأكثر من 50 سنة، وتصدينا لملفات كان من الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها، ولكن قررنا أن نضع حلول لمشاكل كان يمكن أن نغض البصر عنها لكن قررنا أن نتعامل بمنتهى الوضوح والشجاعة في ملفات معقدة".









وأؤكد أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للسنوات الثلاثة المقبلة .



