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توك شو

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:28 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نورهان رأفت
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري ، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية ، خاصة مع أزمة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة ، من الفئات الأولى بالرعاية ، ضمن برامج تكافل وكرامة .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال جلسه مجلس النواب ، إلى أن الدولة قدمت حوالي 20 ألف خدمة جديدة ، خلال أزمة كورونا ، استفاد منها نحو 64 مليون مصري .


وعلى سياق آخر، وتابع أنه تم إنشاء وتطوير 26 مستشفى بمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء، ومنها 6 جدد تماما.
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