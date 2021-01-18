أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم /الاثنين/، قبول الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.





وذكر الديوان الأميري - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء وزارته، بتسيير الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.





كان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد تقدم الأربعاء الماضي رسميا باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، في أعقاب تقدم 3 من نواب المجلس باستجواب إلى رئيس الحكومة، مدعوما بتأييد 38 نائبا.





تجدر الإشارة إلى أن حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وهي الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، تعتبر ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت؛ حيث تم تشكيلها في 14 ديسمبر الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، والتي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 23 يومًا فقط.



