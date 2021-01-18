ثورة حقيقية.. شاهد | رئيس الوزراء يعلق على مشاكل الجهاز الإدارى بالدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على استكمال عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أنه من المستهدف ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية للجهاز الإداري، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري، معتبرا أن التعامل مع مشاكل الجهاز الإداري ثورة حقيقية.





وأضاف أنه يتم العمل على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، لافتا إلى أن الحكومة قدمت دورات تدريبية استفاد منها 42 ألف موظف حكومي.



