مدبولى يغادر القاعة الرئيسية لمجلس النواب بعد الانتهاء من إلقاء بيانه.. صور

غادر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القاعه الرئيسية لمجلس النواب بعد الانتهاء من القاء بيانه أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق وحازت به ثقة البرلمان السابق.





واستعرض "مدبولى" إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا.





وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب أن الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خلال تلك الفترة، مؤكدا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.