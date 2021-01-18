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محافظات

2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قد انتهت من التجهيز لصرف منحة المولد النبوي الشريف، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ليبدأ الصرف من مكاتب البريد بدءا من الغد 19 يناير الجاري ولمدة شهر حتى 18 فبراير القادم، لعدد 5519 عامل غير منتظم بسوهاج بمبلغ 2 مليون و795 ألف و500 جنيه.
 
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أن صرف منحة المولد النبوي الشريف  للعمالة غير المنتظمة المشتغلين والمسجلين لدى وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والحاملين للكارنيه، بواقع 500 جنيه لكل مستفيد، وذلك طبقا لقواعد صرف المنح الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة الواردة بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، مضيفا أن الصرف من كافة منافذ البريد طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وهيئة البريد المصري.


تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المركز الحضري الطبي بجهينة، والذي يعمل كبديل لمستشفى جهينة المركزي لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مدير الإدارة الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.
 
وتفقد نائب المحافظ صيدلية المركز الحضري، ومخزن الأدوية؛ للاطمئنان على وجود العلاج بكميات مناسبة للمواطنين المترددين على المركز، وتفقد كذلك " غرفة العزل، وبنك  الدم، وقسم الاشعة، وقسم الحضانات"، مشيدا بالتزام الأطقم الطبية بالمركز الحضري بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، موجها بالاهتمام بمستوى النظافة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والعمل على سرعة  الأداء في استقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها . 
 
كما تفقد " القاضي " أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى جهينة المركزي، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها 80%، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل كافة المعوقات للانتهاء من تلك الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد .
   
رافق نائب المحافظ خلال جولته كلا من "أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتور علاء غفير مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد أبو الفتوح مدير المستشفى".
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