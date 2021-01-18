عيد الغفار: استراتيجية جديدة بالمستشفيات الجامعية خلال أزمة كورونا

شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ولم يتوقف الأمر على الاستعدادات لمواجهة الفيروس بل اصدرت الوزارة بتغير مديري اثنين من اهم المستشفيات الجامعية وهم مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس.









وفي ذلك السياق فقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في المستشفيات الجامعية هادئ ولا قلق فيما يخص تزايد اعداد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة مازالت في الحدود الآمنة ومازالت تتناسب مع السعة الاستعابية لمستشفيات العزل ولا حاجه التوسع في المستشفيات حتى الأن.













وأضاف عبد الغفار ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين، موضحا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.













وأكد الدكتور حسام عبد الغفار ، إنه في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس الكورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه الى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية، بحيث يتم فرز حالات عدوي الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone)، بينما المترددين علي المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية .













واوضح أنه يتم تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي، طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض، تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في أصابته بفيروس الكورونا ام لا، وفي حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج واخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.













وأشار إلى أنه يتم تخصص منطقة العزل للتعامل مع المرضى الجدد المصابين بفيروس الكوفيد 19 والمرضي الذين يعانوا من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19 التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحلات) .













واضاف عبد الغفار أن منطقة العزل تتكون من 10 اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي) و40 سرير في غرف منفردة او مزدوجة ، بحيث يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوي أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة.















