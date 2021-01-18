شعراوي: استرداد 1.3 مليون فدان من أملاك الدولة و16.8 مليار عوائد التصالح





كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود الحكومة للتقنين واسترداد املاك الدولة وقال خلال الجلسة العامة " تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - حيث تم تنفيذ موجات من الإزلالات للتعديات التي تمت بالتنسيق مع المحافظات و مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون.





و أضاف تم تحرير عدد ( 22810 ) عقود ، وتم الانتهاء من معاينة عدد (103136) طلب تقنين بنسبة 46% و بلغ اجمالى المتحصلات مبلغ ( 5.2 ) مليار جنيه للعقود المحررة و تم تنفيذ عدد (5) موجات ازالة مكثفة للتعديات على اراضى الدولة وكانت نتيجتها انه تم استرداد عدد (62 ) حالة اراضى مستصلحة بإجمالى مساحة 1.3 مليون فدان .





وقال تم استرداد عدد (67) ألف حالة بناء على اراضى الدولة بإجمالى مساحة (61) مليون م2 و تحصيل مستحقات الدولة عن مخالفات البناء و في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء تم التنسيق مع المحافظات لتحصيل مستحقات الدولة من الراغبين في التقنين ، وإزالة المخالفات لغير الراغبين في التقنين - حيث بلغ عدد الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت قيمة المتحصلات حتي تاريخه 16,8 مليار جنيه.





و في ملف تطوير المواقف والساحات وزيادة متحصلات الدولة منها قال تم تكليف المحافظات باعداد رؤية لتطوير منظومة المواقف وأماكن إنتظار السيارات وتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات, تكثيف الحملات المشتركة مع ادارات المرور لازالة المخالفات ، والحد من الظواهر السلبية . والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها ، وضم بعض المواقف للمنظومة، حيث تم تقنين عدد 110 موقف عشوائية ، إزالة عدد 38 موقفا عشوائيا وتطوير جزئي لعدد 414 موقفا ، احلال وتجديد وتطوير كلي لعدد 131 موقفا ، انشاء عدد 47 موقفا جديدا ، وتطوير عدد 4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة .وبلغت ايرادات المنظومة عن الفترة خلال العام المالي 2019/2020 مبلغ 602 مليون جنيه.





وقال: مستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة باقي المواقف لرفع كفاءة التحصيل لتصل إلى مبلغ مليار جنيه سنوي.





وحول ملف إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالمحافظات قال بلغ عدد مخالفات التعدى على الاراضى الزراعية (120911) حالة تعدى ، تم إزالة عدد (123865) حالة بنسبة حوالى 102 % ، كما بلغت المساحة المتعدى عليها (6570) فدانا تم ازالة مساحة (7305) افدنة بنسبة 111 % من المساحات والمخالفات التى تمت خلال الفترة السابقة .





و أضاف " مستهدف خلال العامين القادمين وقف التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة.





و حول حل مشكلات المستثمرين قال تم حل مشكلات عدد (18) مستثمرا، وجار استكمال الموافقات والمستندات المطلوبة لعدد (3) مستثمرين.





وأضاف مستهدف خلال العامين القادمين التنسيق لحل مشاكل عدد 40 مستثمرا.





و حول برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعيـــة لفت لتقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها و تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتم حصر الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها حيث بلغ عدد التي تقدمت بطلبات للتقنين (5404) مبني غير مرخص - تم الموافقة على توفيق أوضاع ( 1638 كنيسة ومبنى ).





وقال مستهدف خلال العامين القادمين إستكمال تقنين باقي الكنائس وملحقاتها.





و في ملف متابعة تسكين المناطق العشوائية قال تم تشكيل لجنة مشتركة ويتم المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من إنتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقًا للرسومات التى تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها .و مستهدف خلال العامين القادمين إستمرار المرور الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري لهذه المنشآت .





و في إطار ترسيخ العدالة الإجتماعية لمواطني القرى وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية قال الوزير تم صرف مبلغ 305 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ عدد (85 ألف) وصلة منزلية بعدد 106 قرى إستفاد منها حوالى 850 ألف مواطن حتى تاريخه و مستهدف خلال العامين القادمين تنفيذ عدد 120 ألف وصلة منزلية لخدمة 1,25 مليون مواطن.