الغيابات تضرب ميلان قبل مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، قائمة فريقه التي ستخوض، مواجهة كالياري الليلة، في ختام منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.





وشهدت القائمة غياب كل من "بن ناصر، جابيا، ثيو، ريبيتش، هكالهانجولو، كرونيتش، ورفائيل لياو" لأسباب مختلفة.





وجاءت قائمة الروسونيري على النحو التالي:





حراسة المرمى: جيجي دوناروما، أنطونيو دوناروما، تاتاروسانو.





خط الدفاع: كالابريا، كونتي، دالوت، كالولو، كاير، موساكيو، رومانيولي.





خط الوسط: كاستييخو، دياز، ساليمايكيرس، هاوجي، دي جيسو، كيسي، ميتي، ميشليس، تونالي.





خط الهجوم: كولومبو، إبراهيموفيتش، مالديني، روباك.