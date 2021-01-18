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ديني

"البحوث الإسلامية" والأزهر للفتوى ينظمان لقاء بعنوان: "منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية"

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:29 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لقاء افتراضيًا عبر برنامج ZOOM  بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بعنوان: "منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الواقع".

يشارك في اللقاء المقرر عقده غدًا الثلاثاء د. محمد الضويني  وكيل الأزهر، د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،  المستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأنبا إرميا مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي، د. محمد أبو زيد الأمير  نائب رئيس جامعة الأزهر، د. نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين، الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور بنيوزيلندا.

ويناقش اللقاء دور الوثيقة في دعم السلم العالمي والتقريب بين الشعوب منذ توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فضلة عن إلقاء الضوء على منهجية تفعيل مبادئ الوثيقة على أرض الواقع من خلال ما تقوم به اللجنة العليا للوثيقة من جهود في هذا الشأن.
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