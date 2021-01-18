نسرين طافش ساخرة من قطها: غير مجبر على الصورة إطلاقا

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت نسرين طافش في الصورة مع قِطَّها مما لفت انتباه متابعيها.





وعلقت نسرين طافش علي الصورة: "واضح انو فيندي بيحب يتصور كتير، وغير مجبر على الصورة إطلاقًا ".





وتركت نسرين طافش، شعرها منسدلا بطريقة جذابه، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها مميزة.





ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.