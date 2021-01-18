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ديني

تسكين طلاب طب الأزهر بالقاهرة والأقاليم.. الأربعاء

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:57 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، عن بدء تسكين طلاب وطالبات الفرقة السادسة بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، ودمياط، وأسيوط، بداية من يوم الأربعاء القادم، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الشربيني، إلى أن قرار بدء التسكين قرارٌ تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في إطار الحرص على مصلحة الطلاب، خاصة قبيل بدء الامتحانات النهائية التي سوف تنطلق بداية من يوم السبت القادم الموافق 23 من يناير الجاري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع جدول للتسكين، تضمن الآتي:
-بالنسبة إلى المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بالقاهرة؛ يسكن يوم الأربعاء طلاب وطالبات المحافظات النائية، ومحافظات الصعيد تباعًا، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر تسكينهم يوم الخميس.
-بالنسبة للمدن الجامعية في أسيوط فيسكن طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري يوم الأربعاء، ثم يتم تسكين باقي طلاب محافظات الصعيد تباعًا.
 -وبالنسبة للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بدمياط، فيسكن يوم الأربعاء طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي، أما طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فيسكنون يوم الخميس.

واضاف أن عملية التسكين تتم بعد استيفاء الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لذلك.
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