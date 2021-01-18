ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

من "يسعون في الأرض فسادا" إلى "مكنتش أقصد".. تفاصيل خناقة برلماني مع الفنانين

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:13 م
النائب رياض عبدالستار
النائب رياض عبدالستار والفنان أشرف زكي
Advertisements
أحمد أيمن
"مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا" بهذه الكلمات بدأت أزمة برلمان 2021 مع الفنانين، والتي كان بطلها النائب رياض عبدالستار صاحب هذه الكلمات، التي أثارت حالة من الغضب داخل الوسط الفني، دفعت الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين إلى مطالبة النائب بالاعتذار، إلا أن الأخير أصر على موقفه حتى جاء الاعتذار في النهاية. 

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، أمس الأحد، خلال كلمة النائب رياض عبدالستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حيث طالب النائب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وانفعل النائب خلال كلمته قائلا: "مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".

غضب بين النواب والفنانين

أثارت كلمات النائب، غضب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الذي أكد أن ما بدر من البرلماني رياض عبد الستار أمر مرفوض، موضحا أنه أرسل رسالة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فحواها ما بدر من البرلماني رياض، وأنتظر الرد على الرسالة. 

وأضاف زكي في تصريحات لـ"صدى البلد": "نقابة الممثلين لم تصدر أي بيان أو تتخذ أي موقف لحين الرد على هذه الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب". 

كما رفضت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، كلمة النائب رياض عبد الستار، قائلة: "الفنانون وطنيون يعشقون تراب الوطن.. الفن المصري والفنانين دائما داعمين للدولة المصرية في كل خطواتها".

وأشارت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة، إلى أن كل فناني مصر لديهم رغبة ملحة دائما في المشاركة من أجل مصلحة الوطن، قائلة: "الفنانين هم القوى الناعمة التي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات وتوصيل المعلومة للشعب وتوعيته، وكذلك نرسخ لديه الانتماء للوطن".

الاعتذار على لسان بكري

في النهاية، أعلن النائب مصطفى بكري تواصله مع النائب رياض عبدالستار، وفقا لما كتبه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأحد: "أجريت اتصالا هاتفيا مع النائب رياض عبدالستار، ونفي أن يكون القصد من حديثه في مجلس النواب اليوم الإساءة إلى الفنانين الجادين وإنما قصد الفن المبتذل الذي سبق لنقابة الفنانين (المهن التمثيلية) أن اتخذت موقفا منهم".

وأكد النائب -وفقا لتويتة بكري- أنه يقدر الفن الهادف والفنانين الجادين، ويثمن دور الفن في خدمة المجتمع واحترام القيم الأصيلة، كما أبدى النائب اعتذاره عن أية إساءه فُهمت بالخطأ من حديثه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رمضان السبب .. القصة الكاملة لهجوم رحاب الجمل على باسم سمرة

تريند الفن.. باسم سمرة يرد على رحاب الجمل فى "لف الحشيش" ونقابة الممثلين تحيله للتحقيق

أخبار التوك شو.. تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. وإيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي

خالد جمال يكتب عن واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل: الصلح مش خير

تضامن النواب تناقش مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية وأسرهم

برلمانية: الدولة دائمة تقديم الدعم لأسر الشهداء والمصابين

ترشيحاتنا

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

التوزيع العادل.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

الأهلي: نوثق كل أخطاء التحكيم ومجاملات الجبلاية ولن نسكت حال استمرار الظلم

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية

Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية