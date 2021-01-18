من "يسعون في الأرض فسادا" إلى "مكنتش أقصد".. تفاصيل خناقة برلماني مع الفنانين

"مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا" بهذه الكلمات بدأت أزمة برلمان 2021 مع الفنانين، والتي كان بطلها النائب رياض عبدالستار صاحب هذه الكلمات، التي

أثارت حالة من الغضب داخل الوسط الفني، دفعت الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين إلى مطالبة النائب بالاعتذار، إلا أن الأخير أصر على موقفه حتى جاء الاعتذار في النهاية.





بداية الأزمة



بدأت الأزمة، أمس الأحد، خلال كلمة النائب رياض عبدالستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية ، حيث طالب النائب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وانفعل النائب خلال كلمته قائلا: "مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".





غضب بين النواب والفنانين





أثارت كلمات النائب، غضب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الذي أكد أن ما بدر من البرلماني رياض عبد الستار أمر مرفوض، موضحا أنه أرسل رسالة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فحواها ما بدر من البرلماني رياض، وأنتظر الرد على الرسالة.

وأضاف زكي في تصريحات لـ"صدى البلد": "نقابة الممثلين لم تصدر أي بيان أو تتخذ أي موقف لحين الرد على هذه الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب".

كما رفضت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، كلمة النائب رياض عبد الستار، قائلة : "الفنانون وطنيون يعشقون تراب الوطن.. الفن المصري والفنانين دائما داعمين للدولة المصرية في كل خطواتها".

وأشارت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة، إلى أن كل فناني مصر لديهم رغبة ملحة دائما في المشاركة من أجل مصلحة الوطن، قائلة: "الفنانين هم القوى الناعمة التي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات وتوصيل المعلومة للشعب وتوعيته، وكذلك نرسخ لديه الانتماء للوطن".

الاعتذار على لسان بكري



