احذري.. سيدة تروي تجربتها المؤلمة مع تركيب الشعر |شاهد

في الفترة الأخيرة أصبح التجميل في عالم النساء لا يتوقف عند مستحضرات التجميل، بل أصبح له مفهوم أشمل وأوسع، حتى أصبح الشعر المستعار صيحة العصر ثم صارت إطالة الشعر من خلال إضافة بعض الخصل هي الصيحة الجديدة.





وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن فتاة بريطانية عشرينية قامت بتصوير مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك حصل على نسبة مشاهدة كبيرة للغاية وصلت إلى 11 مليونا.





ظهرت الفتاة وهي تنظف مقعد القيادة، ولكن المثير في الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد المشاهدين للفيديو هو سقوط خصلات من شعر الفتاة في فوهة المكنسة الكهربائية التي كانت تستخدمها في تنظيف السيارة.





وظهر في المقطع الذي تبلغ مدته أقل من 30 ثانية، تنظيف الفتاة لسيارتها وهي ترتدي خصلات شعر مستعارة "إكستنشن"، وسقطت خصلات منها في فوهة المكنسة حينما اقتربت منها ووجهتها في اتجاه وجهها مما أثار سخرية بعض الرواد.



