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رياضة

مونديال اليد.. منتخب تشيلي يتفوق على مقدونيا فى الشوط الأول 17 - 16

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:19 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حسم منتخب تشيلي نتيجة الشوط الاول فى مواجهة نظيره منتخب مقدونيا بالفوز بنتيجة 17 /16 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

ويتصارع كل من تشيلي ومقدونيا على حجز المقعد الأخير فى المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد ضمان تأهل منتخبي مصر والسويد رسميا عن المجموعة قبل لقاء صدارة المجموعة الذي يجمعهما مساء اليوم.

جاء الشوط الأول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، وسبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.
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