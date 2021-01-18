اقتصاد الإمارات| انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 افتراضيا

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أن تشهد أعمال الأسبوع الافتراضية والتي تستمر على مدى أربعة أيام مشاركة نخبة من القادة وصناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا من حول العالم لمناقشة سبل استكشاف الفرص الاجتماعية والاقتصادية ودعم الابتكار من أجل تحقيق التعافي الأخضر في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.





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انطلقت اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بشكل افتراضي باستخدام تقنيات وقنوات الاتصال المرئي ويستمر حتى 21 يناير الجاري.وتتضمن أجندة دورة عام 2021 من أسبوع أبوظبي للاستدامة فعاليات رفيعة المستوى تشمل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والمنتديات الافتراضية لمنصة "شباب من أجل الاستدامة" بالإضافة إلى المنتديات الافتراضية للقمة العالمية لطاقة المستقبل.وانطلقت اليوم اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تضم قادة دول ووزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وصناع قرار بالإضافة إلى نخبة من خبراء القطاع من حول العالم لمناقشة عملية التحول في قطاع الطاقة باعتبارها استثمارا من أجل مستقبل أفضل للجميع.وتنعقد غدا قمة أسبوع أبوظبي لطاقة المستقبل أبرز فعاليات الأسبوع التي تضم أكثر من 70 متحدثا رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم وسوف يتم بث فعالياتها عبر الشبكة الإلكترونية بحيث تغطي مناطق زمنية متعددة لضمان الوصول إلى جمهور عالمي أوسع في مختلف مناطق العالم.ويتضمن برنامج القمة ثلاث جلسات مدة كل واحدة منها ساعتان وستركز على ثلاثة محاور هي إعادة عجلة الحياة للدوران وتعزيز المسؤولية والتفاعل وممارسة الأعمال والاستثمار.ويتم التطرق من خلال كل محور إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر.وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة صاحب السمو الملكي الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو الذي سيلقي كلمة رئيسية حول تحقيق المرونة على مستوى الدول خلال انتشار جائحة كوفيد-19 ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" الذي سيلقي أيضا كلمة في افتتاح القمة ومعالي خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "مبادلة" للاستثمار وسمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود مؤسس ورئيس مجلس إدارة "كي بي دبليو" للاستثمار ومعالي غريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة في حكومة سنغافورة والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة وفرانسيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ وميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونويل كوين الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتش اس بي سي" القابضة ولورنس فينك رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" ود. لوكاس جوبا الرئيس التنفيذي للممارسات البيئية في مؤسسة "مايكروسوفت" بالإضافة إلى العديد غيرهم من المتحدثين رفيعي المستوى.وتقام الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي تحت عنوان "تمويل الانتعاش المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل" في 20 يناير الجاري وتسلط الضوء على أهمية تبني نهج مستدام وعادل من أجل إعادة بناء الاقتصاد العالمي.وتختتم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يوم 21 يناير مع انعقاد الجلسات النهائية لمنصة "شباب من أجل الاستدامة" ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والمنتديات الافتراضية للقمة العالمية لطاقة المستقبل.ويساهم الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته المختلفة في دفع عملية تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير حلول واقعية لمواجهة تحديات الاستدامة والتغير المناخي.وباعتباره الحدث العالمي الرئيسي الأول في 2021 العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها فسيسهم الأسبوع بدور رائد في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأطراف المعنية في المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وتستضيف أبوظبي منذ أكثر من عقد من الزمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يوفر منصة عالمية مهمة لقطاع الاستدامة العالمي.وشهد الأسبوع خلال هذه الفترة تطورا كبيرا من خلال ما يوفره من مبادرات وفعاليات رفيعة المستوى باتت تسهم بدور رائد في تحفيز الحوار لتسريع عملية التنمية المستدامة حول العالم.واستقطبت دورة 2020 من أسبوع أبوظبي للاستدامة ما يزيد على 45 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة كما شهدت مشاركة أكثر من 500 متحدث رفيع المستوى من حول العالم.ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 بجميع مؤتمراته وفعالياته بشكل افتراضي وذلك من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين، على أن يجري تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة بصيغته الاعتيادية في عام 2022.