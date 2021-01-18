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حوادث

حبس سارة الطباخ عامين لتبديد مبالغ مالية ملك محمد الشرنوبي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:32 م
سارة الطباخ ومحمد
سارة الطباخ ومحمد الشرنوبى
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالحبس غيابيا عامين مع الشغل وكفالة الف جنيه ضد المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد .

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة.

وفي قضية أخرى كانت اتهمت سارة الطباخ المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر لفقدها دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في اكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر النيابة.

أشارت التحريات إلى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر مسروقة منها منذ 8 اشهر وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة "السكوتر" وعندما شاهدته في الكومبوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.

استمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنها ملك المطرب الشرنوبي وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: "أيوه كانت جايباهالي هدية في عيد ميلادي لو عايزاها خلوها تاخدها واتصلت السيدة بالقسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
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