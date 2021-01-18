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فن

محامية سارة الطباخ: حكم الحبس غيابي وسنقاضي محمد الشرنوبي.. مستندات

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:38 م
صدى البلد
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محمد زاهر
أكدت آية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة.

وأضافت ردا علي الخبر المنشور بحبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي "نوضح أن هذا الحكم غيابي والمنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة ٧\٢\٢٠٢١ حيث أنها لم تعلن بالقضية والمحضر كيدي لأن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع  المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات بدءا من 1/9/2017 وصادر لها  توكيل رقم  ١٩٦٦ لسنة ٢٠١٨   ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وهذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصة.

واختتمت كلامها قائلة إن الفنان المذكور تم التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر  الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري ساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك.
محامية سارة الطباخ: حكم الحبس غيابي وسنقاضي محمد الشرنوبي.. مستندات
محامية سارة الطباخ: حكم الحبس غيابي وسنقاضي محمد الشرنوبي.. مستندات
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