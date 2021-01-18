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رياضة

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:21 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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إسماعيل محمود
تقدم المنتخب المصري لكرة اليد باحتجاج لدي الاتحاد الدولي علي حكم مباراته التي جمعته بنظيره المنتخب السويدي والتي أُقيمت اليوم الإثنين في ختام مباريات المجموعة السابعة.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السويدي بنتيجة 24-23 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واحتج المنتخب المصري بسبب أن حكم اللقاء نرويجي الجنسية، وهو من الدول الاسكندنافية التي تنتمي إليها السويد، كما أن مدرب المنتخب السويدي هو نرويجي الجنسية وهو أمر غير مقبول بالنسبة لفراعنة اليد.

جدير بالذكر أيضًا أن الحكم النرويجي أدار مباراة المنتخب السويدي أمام مقدونيا الشمالية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وصعد المنتخب المصري للدور الرئيسي، على أن يواجه نظيره البيلاروسي والسلوفيني، ومنتخب الاتحاد الروسي في هذا الدور.
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