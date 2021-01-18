وزير الصحة الأردني: انخفاض نسبة إيجابية فحوصات كورونا إلى 4%.. فيديو

أكد نذير عبيدات وزير الصحة الأردني أن المنحنى الوبائي لكورونا بالأردن آخذ فى التراجع بعد مقارنة بأعداد كبيرة من الإصابات تم تسجيلها خلال الموجة الأولى.





وأضاف عبيدات خلال تصريحات تليفزيونية، أننا الآن نشهد انخفاضا في إعداد الإصابات، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض استمر إلى الأسبوع الثامن على التوالي.





وتابع وزير الصحة الأردني النسب الإيحابية لفحوصات إصابات كورونا انخفضت الى 4% ولكن مازلنا نسعى إلى تخفيف تلك النسبة ونسعى إلى تسجيل العشرات فقط فى معدل الاصابات يوميا.





وأشار عبيدات إلى أن المستوى يتحسن ايضا فى معدل الوفيات، مؤكدا أنه بد أنا البرنامج الوطنى للتطعيم ضد كورونا سواء من لقاح فايزر الأمريكي أو لقاح سينوفارم الصيني.



