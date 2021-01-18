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رياضة

عودة الهاني سليمان وجاهزية مصطفى فتحي لمواجهة بيراميدز

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:50 م
الهاني سليمان حارس
الهاني سليمان حارس نادي سموحة
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حسام الحارتي
اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على الحالة الصحية لـ الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق، عقب خضوعه لأشعة مقطعية على المخ التي أكدت سلامته وجاهزيته لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وانضم مصطفى فتحي، المعار من صفوف الزمالك، إلي تدريبات الفريق السكندري استعدادًا للدفع به في مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويخضع لاعبو سموحة والجهاز الفني لمسحة طبية التي تم الاتفاق أن تكون قبل المباراة بثلاثة أيام بدلا من 48 ساعة كمان كان متبعًا من قبل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته على ملاعب النادي في الثالثة عصرًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق للموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على استقبال مصطفي فتحي مساء اليوم والترحيب به داخل صفوف نادي سموحة .

وأكد المهندس محمد فرج عامر خلال حديثه مع مصطفي فتحي أنه يأمل في عودته إلي صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة  عقب تألقه داخل صفوف نادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وفي سياق سابق نفى المهندس فرج عامر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، كافة ما تردد حول دخول مجلس إدارة نادي سموحة مع الزمالك في مفاوضات تبادلية من أجل رحيل حسام حسن إلي صفوف الزمالك.

وتابع "انتقال مصطفى فتحي لسموحة ليس له علاقة بانضمام حسام حسن للزمالك والمفاوضات مع المسئولين توقفت حتى الآن".

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