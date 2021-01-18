عودة الهاني سليمان وجاهزية مصطفى فتحي لمواجهة بيراميدز

اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على الحالة الصحية لـ الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق، عقب خضوعه لأشعة مقطعية على المخ التي أكدت سلامته وجاهزيته لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وانضم مصطفى فتحي، المعار من صفوف الزمالك، إلي تدريبات الفريق السكندري استعدادًا للدفع به في مواجهة بيراميدز المقبلة.





ويخضع لاعبو سموحة والجهاز الفني لمسحة طبية التي تم الاتفاق أن تكون قبل المباراة بثلاثة أيام بدلا من 48 ساعة كمان كان متبعًا من قبل.





ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته على ملاعب النادي في الثالثة عصرًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة.



