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أخبار البلد

أولى جولاته الخارجية| سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية يزور القاهرة ويلتقي مسئولين مصريين

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:56 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استقبلت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية “وامكيلي ميني” السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، والوفد المرافق له، حيث أعربت مساعد وزير الخارجية عن ترحيبها بالزيارة المهمة التي يقوم بها المسئول الأفريقي إلى مصر، وتقديرها لحرصه على زيارة مصر كأولى زياراته الخارجية منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية. 

أكدت مساعد وزير الخارجية  استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، خاصةً وأن مصر لديها من الخبرات ما تؤهلها للعب دور محوري وأساسي في تفعيل عمل السكرتارية وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية وصولًا إلى التكامل الاقتصادى الأفريقي، كما أكدت  حرص مصر على إنجاح مهام السكرتير العام نحو التوصل إلى توافق بشأن المسائل العالقة، والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو ٢٠٢١. 

كما أشارت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل إتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجاري بين الدول الأفريقية الشقيقة، وسعيًا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادى الأفريقي، وأن سيادته كان حريصًا على إطلاق الاتفاقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩. 

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى مصر، كما أعرب عن تقديره للدعم المصرى المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة المكثف الذي تم إعداده بعناية، مؤكدًا على حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة. 
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