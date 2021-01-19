برلماني: لن أعتذر عن الفن الهابط والأفلام التي لا تحترم أخلاقنا كشرقيين.. فيديو

قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب إنني أقدر الفن والفنانين لأنهم يمثلون القوى الناعمة ويقدمون فنا هادفا ويحملون رسالة سامية تغير المجتمع نحو الأفضل.





وأضاف عبد الستار خلال تصريحات تليفزيونية أن كل المجتمع يعلم أن هناك جزءا من الانحراف الأخلاقي سببه الفن الهابط. فأنا أتكلم عن هذا الجزء من الفن.





وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك أعمالا فنية كبيرة وعظيمة مثل "مسلسل الاختيار" و "فيلم الممر" مؤكدا أن هناك أعمالا هابطة لا ترقى للذوق المصري والأخلاق التي تربى عليها المجتمع المصري.



