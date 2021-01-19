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أخبار العالم

إدارة بايدن تهاجم ترامب لهذا السبب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:45 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جين ساكي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب القرار الأخير برفع حظر السفر إلى عدد من الدول بسبب جائحة كورونا. 

وقالت ساكي إن القرار جاء في الوقت غير مناسب بسبب انتشار سلالات جديدة من الفيروس. 

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارًا من 26 يناير، بعد أسبوع تقريبًا من مغادرته منصبه.

وأضاف مسؤول البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يرفع ترامب القيود التي تغطي معظم أوروبا والبرازيل.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة غدا الأربعاء المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة. 
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