صراع الوصافة يشعل مواجهة دورتموند وباير ليفركوزن بـ الدوري الألماني





ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز على باير ليفركوزن، للصعود إلى وصافة البوندسليجا مؤقتا رفقة لايبزيج.





كان بوروسيا دوتموند تعادل مع ماينز بهدف لكل منهما، السبت الماضي، بالجولة الماضية من الدوري الألماني.





في المقابل يطمح بايرن ليفركوزن أيضا في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على أسود الفيستيفال، والتقدم إلى الوصافة.





وسقط باير ليفركوزن أمام مضيفه يونيون برلين بهدف دون رد، في الجولة الماضية.





ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، بوروسيا مونشنجلادباخ مع فيردر بريمن، وهيرتا برلين مع هوفنهايم، وماينز مع فولفسبورج.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.









يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره باير ليفركوزن اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الألماني.