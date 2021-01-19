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محافظات

رياح باردة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة في شمال سيناء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح

تعرضت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، إلى هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، وهو ما أثر بشكل كبير على مستوي الرؤية وخاصة على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوي المحافظة.


وتسببت الرياح في تراكم الكثبان الرملية ،على الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، ويتسبب في وقوع حوادث طرق، وخاصة الطريق الدولي العريش/القنطرة شرق، والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريق الاوسط بالحسنة/نخل ، وطريق العريش/الحسنة/ نخل،  ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت تلك الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.


وبادر المواطنين في القري وأطراف المدن إلى تغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من برد الشتاء ومياه الأمطار ، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع تلافيًا لعدم نزول مياه الأمطار داخل المنزل، علاوة علي عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب مياه الأمطار من الأسقف إلى داخل الغرف.


كما نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء مبادرة اخري لسقف المنازل والغرف بالمشمع ،لمواجهة برد الشتاء القارص ، حيث يلزم وجود معايير في المنزل المطلوب سقفه، وذلك بأن تكون المساحه المطلوبه 25 متر مربع غرفتين بحد أقصى، وأن تكون حالة السقف للمنزل متهالكة، وتقوم ادارة الجمعية بالمعاينة الميدانية وبدء التنفيذ على الحالتين: أسقف خشب للمنازل، و مشمع اسطح للعشش، وذلك بالدفع بلجنة لبحث الوضع على ارض الواقع.


من جانبه قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة ..مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ ، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.


وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، بسرعة تحرك الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، بتكثيف عمليات المرور لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحه على أطراف المدن، وسرعة تقديم الرعاية والدعم لهم، خاصة الأسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح بسبب الحرب على الإرهاب.


كما وجه اللواء المحافظ، رؤساء مجالس المدن بمركزي الحسنة ونخل، من أجل رفع الرمال أولا بأول تجنبا لوقوع حوادث، والعمل على سرعة فتح الطرق لربط القرى ببعضها البعض، لسهولة تحرك وانتقال المواطنين، وذلك بفيام مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الطرق لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت علي الطرق تحسبًا لوقوع حوادث

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