أولياء أمور مصر: معلمو الدروس الخصوصية بيضغطوا علينا في الإجازة .. والتعليم : الأهالي السبب

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و قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أن الترم الثاني لن يبدأ قبل تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الأول عن طريق عقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بعد انتهاء اجازة نصف العام اي بعد ٢٠ فبراير، وجدنا أن هناك معلمين يستغلون قلق وتوتر أولياء الأمور والطلاب ويعلنون عن "حجز دروس الترم الثاني".





وأضافت الحزاوي : هذا أمر غير مقبول وليس في مصلحة الطالب الان ، مشيرةً إلى أنه لابد أن يفسح المعلمون المجال للطلاب لمراجعة مناهج الفصل الدراسي الاول استعدادا للامتحانات التي ستعقد بعد الاجازة.





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وتساءلت الحزاوي : "كيف يستطيع الطالب في اجازة نصف العام ان يستمتع بأجازته وسط توتر مراجعة مناهج الترم الاول وحضور حصص دروس الترم الثاني ؟ .. كيف سيشحن طاقته في هذا الوضع؟





وأشارت إلى أنها من خلال ائتلاف اولياء امور مصر ، تناشد جميع الاهالي بعدم الانسياق وراء رغبة المعلمين في إعطاء دروس خصوصية لمناهج الترم الثاني الان ، قائلة: " على ولي الأمر أن يقف أمام من يستغله في ظل جائحة كورونا" ، وتابعت: "نرجو من المعلمين التعاون مع ولي الأمر بتوفير مراجعات للترم الأول للطلاب مجانا تقديرا للظروف الحالية".





وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع محافظات الجمهورية تشهد حاليا تنفيذ حملة موسعة لـ غلق مراكز الدروس الخصوصية ، في إطار حرص الدولة المصرية على عدم السماح بعقد اي تجمعات طلابية بأي شكل من الاشكال لمواجهة انتشار الموجة الثانية من كورونا ، ومحاولة السيطرة على زيادة اعداد اصابات كورونا في مصر التي أصبحت ملحوظة في الفترة الاخيرة.





و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، هناك سببان في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة ، هما عدم انضباط اصحاب هذه المراكز واصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية ، والسبب الثاني هم اولياء الامور الذين يوافقون بإرادتهم على ارسال ابنائهم لمراكز الدروس الخصوصية رغم التحذيرات .

وأضاف وزير التربية والتعليم : "كل واحد مسئول عن قراره .. الجميع يعلم الان ان مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا و صحيا. وأعلن وزير التربية والتعليم أنه خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة بعدة إجراءات من شانها إحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية.



