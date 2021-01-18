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تعليم

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:00 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليمات بضرورة المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين اوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وكذلك المرشحين للعمل كرؤساء مراكز توزيع اسئلة للعام الدراسي 2020/2021 ، ومقارنتها بالاعداد المستهدفة وذلك حتى تتمكن الوزارة من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الدب حرصا على راحة السادة المرشحين.


وأكدت وزارة التربية والتعليم – في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية - أن هناك ضعف شديد في نسبة تسجيل المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين اوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وكذلك المرشحين كرؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية للعام الدراسي 2020/2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية ، أن هذا يدل على عدم عدم تفعيل عملية التسجيل ، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي نسعى فيها جميعا بقدر الامكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل (اسم المستخدم – كلمة المرور)

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية فقط ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط ، وسوف يتم مساءلة كل من ينطلق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به ، وطبع استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر ولن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.
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