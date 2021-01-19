رغم الطقس السيئ..نائب محافظ الإسكندرية تتابع أداء العمل بالمراكز التكنولوجية

يأتي هذا في إطار العمل علي تفعيل الخدمات الالكترونية بكافة الأحياء، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية.

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وأكدت عازر أن تفقد المراكز التكنولوجية اليوم يأتي في ضوء متابعة أداء المراكز والوقوف على كافة المشاكل للعمل على حلها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وذلك قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات" بها.

وقد تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث هطلت الأمطار بغزارة لعدة ساعات على جميع أنحاء المدينة، وسط جو شديد البرودة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وتشهد المدينة الآن على فترات أمطار متوسطة على جميع الأنحاء.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.









ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام، من المقرر أن تنتهي اليوم، ويصاحبها أمطار.









ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.









وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.









وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.









وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.



