علاج زقزقة الركبة فى وقت قياسي

علاج زقزقة الركبة، تحدث آلام الركبة في الشتاء، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من إصابات أو التهاب المفاصل، ومع انخفاض درجة الحرارة يعني زيادة في آلام الركبة ، لماذا يحدث هذا؟ أظهرت الدراسات التي أجريت حول كيفية تأثير الطقس على الألم في ركبتيك والمفاصل الأخرى نتائج مختلطة. ليس لدينا حتى دليل قوي على وجود صلة ، على الرغم من سنوات من البحث.

وأشار أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر إلى أن حدوث طرقعة الركبة لكن دون وجود شكوى أو ألم بها أمر طبيعي غير مقلق، أما إذا لوحظ وجود تورم أو ألم في منطقة الركبة مصحوب بصوت الطرقعة فلابد من استشارة الطبيب .

وأشار أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر إلى أن حدوث طرقعة الركبة لكن دون وجود شكوى أو ألم بها أمر طبيعي غير مقلق، أما إذا لوحظ وجود تورم أو ألم في منطقة الركبة مصحوب بصوت الطرقعة فلابد من استشارة الطبيب .

وأوضح الدكتور محمد يحي خلال لقائه في برنامج عيادة ten أن طقطقة الركبة قد تحدث نتيجة عدة أسباب منها :

وأوضح الدكتور محمد يحي خلال لقائه في برنامج عيادة ten أن طقطقة الركبة قد تحدث نتيجة عدة أسباب منها :

أكد الدكتور محمد يحي أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر ، أن طقطقة الركبة قد تكون دون سبب ولا ضرر منها ، وأحيانا تكون مصحوبة بألم ومتكررة وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب طقطقة الركبة .

أكد الدكتور محمد يحي أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر ، أن طقطقة الركبة قد تكون دون سبب ولا ضرر منها ، وأحيانا تكون مصحوبة بألم ومتكررة وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب طقطقة الركبة .

إليك مجموعة التمارين التي تقوي المفاصل والأربطة المعرضة للتآكل والتمزق وفقا ل"huffpost" والتي أوصى بها أستاذ الطب الرياضي جوردان ميتزل.





تمارين لعلاج طقطقة الركبة





من المعروف أن الغضاريف داخل مفصل الركبة تتآكل بصورة طبيعية مع مرور الوقت، لكن ما زال بإمكاننا تقوية مفصل الركبة إذا قمنا بتدريب العضلة رباعية الرؤوس (هي مجموعة من العضلات الكبيرة، توجد في الجزء الأمامي من الفخذ) والعضلات المأبضية (الأوتار العضلية خلف الركبة وهي مسئولة عن حركة انثناء الركبة).





ويمكنك ممارسة تمرين القرفصاء أو السكوات، كن في وضع الوقوف ثم قم بثني الركبتين مع تحريك المؤخرة للخلف، ثم اعتدل واقفًا مع الحفاظ على توازنك عند رفع الحوض، وهكذا مرارًا.





أو يمكن لتمرين الطعن أو اللونجس مساعدتك في هذا، قم بتمديد إحدى ساقيك للأمام وذلك من الوضع قائمًا، وقم بثنيها قليلًا بحيث تتشكل زاوية قائمة بين الفخذ والركبة، ثم قم بسحب ساقيك للخلف.





بممارسة هذه التمرينات 3 أيام خلال الأسبوع، بمعدل 3 مجموعات في اليوم الواحد، في كل مجموعة تكرر الحركة 10 مرات، ستتمكن من تجنب الإصابة بتآكل الركبة.





تمارين تقوية وتر أكيليس

فقد تفقد خلايا الأوتار مرونتها مع مرور الوقت، والأمر نفسه ينطبق على وتر أكيليس الذي يربط بين عضلة الساق (السمانة) وكعب القدم، وهذا يعني أن ذلك الوتر الهام سيصبح أقل مرونة ويسبب المزيد من الآلام، لكن إذا نجحنا في تقوية عضلات الساق فإن ذلك سيخفف بدوره من الضغط الواقع على وتر أكيلس.





ومن التمارين المساعدة على ذلك أن تقوم من الوضع قائمًا برفع ركعبيك للأعلى حتى تقف على أطراف أصابعك، وانتظر 3 ثوانٍ ثم عُد لوضعك الطبيعي، وكرر الأمر.





مارس 3 مجموعات من هذا التمرين يوميًا، وفي كل مجموعة كرر هذه الحركة 15 مرة.





تمارين تقوية الأكتاف

يقول أستاذ الطب الرياضي إن شيخوخة الأوتار يمكن أن تتسبب في مشاكل بالكتف، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من ضعف في الجزء العلوي من جسمه، ولتجنب ذلك يجب التركيز على تقوية العضلات في الجزء الأمامي والخلفى من الكتف ويمكن لتمرين الضغط المعروف، ولكن بالاستناد إلى الركبة وليس القدم أن يجنب الإصابة بمشاكل الكتف.



