فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية بالبحيرة

تفقدت لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة اليوم، أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي للوزارة في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع (المرحلة الأولى ).





وتأتي زيارة فريق عمل الجهاز فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للجهاز بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع ) على مستوى الجمهورية.





وأشارت الوزارة إلى أن فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزراة تفقد موقع مدفن المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر التابعة للمحافظة، ويمتد على مساحة حوالى 60 فدان، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال به، حيث تم البدء فى تنفيذ المدفن ( خليه واحدة بكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان )، لتبلغ نسبة التنفيذ حوالى 65 %، ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر مارس القادم، مع إمكانية تنفيذ توسعات به لعدد 4 خلايا أخرى.





وأوضحت أنه تم زيارة محطة التجميع الوسيطة بدمنهور ، والتى تم تسليمها مبدئيا للمحافظة خلال الأسبوع الماضى، من خلال لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة ما بها من أعمال ومنها تمهيد الطريق المؤدى للمحطة ورصفه بطول حوالى 300 متر وبعرض حوالى 8 متر.



