ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية بالبحيرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
تفقدت لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة اليوم، أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي للوزارة في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع (المرحلة الأولى ). 

وتأتي زيارة فريق عمل الجهاز فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للجهاز بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع ) على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزراة تفقد موقع مدفن المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر التابعة للمحافظة، ويمتد على مساحة حوالى 60 فدان، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال به، حيث تم البدء فى تنفيذ المدفن ( خليه واحدة بكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان )، لتبلغ نسبة التنفيذ حوالى 65 %، ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر مارس القادم، مع إمكانية تنفيذ  توسعات به لعدد 4 خلايا أخرى. 

وأوضحت أنه تم زيارة محطة التجميع الوسيطة بدمنهور ، والتى تم تسليمها مبدئيا للمحافظة خلال الأسبوع الماضى، من خلال لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة ما بها من أعمال ومنها تمهيد الطريق المؤدى للمحطة ورصفه بطول حوالى 300 متر وبعرض حوالى 8 متر. 

كما تابع الوفد خلال الزيارة فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالمنظومة بالمحافظات والأفرع الاقليمية لتدريبهم على طرق تصميم وتنفيذ ومتابعة تنفيذ المدافن وتشغيلها، والذي يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة حاليا ضمن برنامج تدريبي متكامل للمحافظات تنفذه الأكاديمية العربية للتكنولوجيا كاستشارى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى مجال مدافن المخلفات الصلبة، حيث افتتح البرنامج أعماله الاسبوع الماضى بتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وفرع القاهرة الكبرى، ثم محافظة الشرقية تليها محافظتي البحيرة والفيوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة .. وتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة .. وزيرة البيئة: وضع أفضلية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

البيئة: تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة

التنمية المحلية : خطة جديدة لمنظومة المخلفات بالدقهلية لوقف التدهور البيئي

بطاقة استيعابية 820 طن مخلفات يوميا.. البيئة: تسليم المحطة الوسيطة بدمنهور لمحافظة البحيرة

ترشيحاتنا

نهاية العالم.. الشمس تهدد الأرض بالاحتراق

سعر الذهب اليوم 19-1-2021

قبل بيعه لـ المخابرات الروسية.. القبض على امرأة سرقت كمبيوتر من مكتب بيلوسي أثناء اقتحام الكونجرس

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام