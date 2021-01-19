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تعليم

تعيينات جديدة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة نهلة كمال حسان محمد رئيسا لمجلس قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة اعتبارا من 30/ 12 /20 20 وحتى 30/ 3/ 2023 تاريخ بلوغ سيادتها السن القانونية.


وقرارا آخر بتجديد تعيين الدكتور خالد عادل اسماعيل العربي رئيسًا لمجلس قسم الاشغال العامة بكلية الهندسة اعتبارا من 1 / 8 / 2020 و لمدة عام.

وتجديد تعيين الدكتور محمود محمد كمال عبد العزيز رئيسًا لمجلس قسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة اعتبارا من 1/8 / 2020 و لمدة عام.

وتجديد تعيين  الدكتور وائل فكري فاروق فكري رئيسًا لمجلس قسم الفيزيقا والرياضيات بكلية الهندسة اعتبارا من 1/ 8/ 2020 وحتى 23/2/2022  تاريخ بلوغ سيادته السن القانونية.
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