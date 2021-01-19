تعيينات جديدة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة نهلة كمال حسان محمد رئيسا لمجلس قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة اعتبارا من 30/ 12 /20 20 وحتى 30/ 3/ 2023 تاريخ بلوغ سيادتها السن القانونية.









وقرارا آخر بتجديد تعيين الدكتور خالد عادل اسماعيل العربي رئيسًا لمجلس قسم الاشغال العامة بكلية الهندسة اعتبارا من 1 / 8 / 2020 و لمدة عام.





وتجديد تعيين الدكتور محمود محمد كمال عبد العزيز رئيسًا لمجلس قسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة اعتبارا من 1/8 / 2020 و لمدة عام.





وتجديد تعيين الدكتور وائل فكري فاروق فكري رئيسًا لمجلس قسم الفيزيقا والرياضيات بكلية الهندسة اعتبارا من 1/ 8/ 2020 وحتى 23/2/2022 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونية.