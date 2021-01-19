دعاء الرزق بالذرية الصالحة.. ردده واستعد للفرحة





دعاء الرزق بالذرية الصالحة

“ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”





“ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء”





“ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا”





“اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى.. يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة”.





“يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون.. اللهم ارزقني الذرية الصالحة التي تقر بهما العيون”.





“يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرّحني بخبر حملي يارب ياكريم”.









دعاء الرزق بمولود

: “يارب.. يا من ترزق بلا حساب لأن خزائنك ملئ بالخيرات.. ربي ارزقني بالذرية الطيبة المباركة كما رزقت عبدك زكريا”.





“اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعينني في ديني و دنياي من بنين و بنات”.





“اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب، ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”.





دعاء الرزق بمولود ذكر

“اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ”





“اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين”.





“رب هب لي من لدنك وليًا يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيًا”.





“اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير”.





“يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح”.





“اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي ونفّس كربتي وفرج همي وأزل ضيقي وعوض صبري، وقرّ عيني بطفلًا صالحًا معافى ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعله خيرًا لي ومن البارّين بي ومن المستغفرين لي عند مماتي وجعله من الصالحين ومن حفظة كتابك الكريم ومن المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين”.





“يارب ياسميع يا مجيب حقق لي أملي وارزقني كما رزقت زكريا، يارب هب لي هبة مباركة من عندك … قد لا أكون أهلًا لهذه الهدية، ولكنك أهلًا لهذا العطاء يا سميع يا مجيب”.





“اللهم إني أسألك يا عظيم يا ودود أن توافق دعوتي ساعة استجابتك للدعاء.. اللهم فرّج همي وأسعد قلبي ويسر لي أمري اللهم ارزقني الذرية الصالحة يا رحيم عاجلًا غير آجلًا..”.





دعاء الرزق بالحمل

“اللهم لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”.





“رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”





“رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ”.





“رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ وَ اجْعَلْ لِیْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِيْ فِىْ حَيَاتِىْ وَ يَسْتَغْفِرُ لِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ وَ اجْعَلْهُ خَلْقًا سَوِيًّا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ نَصِيْبًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ”.





“اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِمَا سَاَلَكَ بِهٖ زَكَرِيَّا يَا رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ اَللّٰهُمَّ هَبْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ، اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِىْ اَمَانَتِكَ اَخَذْتُهَا فَإنْ قَضَيْتَ فِىْ رَحْمِهَا وَلَدًا فَاجْعَلْهُ غُلَامًا مُبَارَكًا وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ شَرَكًا وَ لَا نَصِيْبًا”.





“اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ أن ترزقنى الذرية الصالحة”





“اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ، وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة”.





“اَللّٰهُمَّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ وَحِيْدًا وَحْشًا فَيَقْصُرُ شُكْرِىْ عَنْ تَفَكُّرِىْ، بَلْ هَبْ لِىْ عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوْرًا وَ اِنَاثًا آنَسُ بِهِمْ فِىْ الْوَحْدَةِ وَ اَسْكُنُ اِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَأشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ يَا وَهَّابُ يَا عَظِيْمُ فِىْ كُلِّ عَافِيَةٍ شُكْرًا حَتّٰی تُبْلَغَنِيْ مِنْهَا رِضْوَانَكَ فِىْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ وَاأدَاءِ الْاَمَانَةِ وَ وَفَاءِ بِالْعَهْدِ”.