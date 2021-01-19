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أخبار العالم

صفر درجة مئوية.. مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:09 م
درجة حرارة متدنية
درجة حرارة متدنية
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محمود نوفل
أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن مدينة القريات بمنطقة الجوف، سجلت اليوم، الثلاثاء، أدنى درجة حرارة بالمملكة.


وقال المركز إن القريات سجلت صفر درجة كأقل درجة حرارة في المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.


وكان المركز ذكر أن مدينة القريات شهدت انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت السبت 2.2 درجة مئوية؛ والأحد درجة حرارة واحدة. 


وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية، قال بتقريره لطقس اليوم، الثلاثاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، مع نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، واحتمال سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.


وأكدت الأرصاد السعودية أن البحر الأحمر، يشهد هبوب رياح سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج، فيه متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


فيما يشهد خليج العرب رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
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