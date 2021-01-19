تكريم المكتب التنفيذي لمدرسة تيمورية بورسعيد الإبتدائية الثالث على الجمهورية

استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى لمدرسة التيمورية الإبتدائية ‏لتكريمهم عقب حصول المكتب التنفيذى على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للعام ‏الدراسى 2019 – 2020. وذلك بمكتبه بديوان المديرية.





و أوضح باهى الرائد العام لإتحاد طلاب المحافظة أن المسابقة تهدف إلى تدريب الطلاب على مهارة التخطيط وغرس القيم الأخلاقية ‏في نفوسهم وتوعية أعضاء المكتب التنفيذي بقيم الديموقراطية كما تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب ‏من خلال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة وتدريب الطلاب على إعداد وتنفيذ ‏وتوثيق وتقييم ومتابعة النشاط الذى ينمى القيم الأخلاقية‎.‎





وقد تم تكريم 7 طلاب هم أعضاء المكتب التنفيذى للمدرسة بمنحهم شهادات إستثمار كما تم تكريم مصطفى الجمل مدير مدرسة ‏التيمورية الإبتدائية و أحمد الصياد الأخصائى الإجتماعى بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وفاء طرابيه موجه عام التربية الإجتماعية و ناهد الداودى مدير ‏إتحاد الطلاب و مها الشرنوبى موجه أول التربية الإجتماعية.‏

















وفى سياق اخر أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم على تفعيل المراجعات النهائية للأنشطة الصفية واللاصفية من خلال ‏التعليم الالكترونى وذلك بالتنسيق مع إدارات التعليم العام والشئون التنفيذية والمراحل التعليمية كل فيما يختص وذلك فى إطار جهود ‏تعليم بورسعيد لمواجهة جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.‏





وأوضح وكيل الوزارة أن تلك المراجعات ستتم بمشاركة معلمى بورسعيد الشرفاء الذين تقدموا بهذه المبادرة طواعية لخدمة بلدهم ‏والطلاب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وانطلاقا من الحس الوطنى وتغليب مصلحة الطلاب.‏





‏ وأشار باهى إلى أنه سيتم منح جوائز لأفضل بحث فى موضوعات مواجهة فيروس كورونا المستجد وجائزة لأفضل مساهمة طلابية ‏لخدمة المجتمع المحيط و جائزة لأفضل إسهامات طلابية لمعاونة زملائهم فى العملية التعليمية.‏





جاء ذلك خلال إجتماعه مع بعض من معلمى بورسعيد أصحاب المبادرة بمكتبه بديوان المديرية بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة ‏الشئون التنفيذية وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى و محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.‏