تكريم المكتب التنفيذي لمدرسة تيمورية بورسعيد الإبتدائية الثالث على الجمهورية

استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى لمدرسة التيمورية الإبتدائية لتكريمهم عقب حصول المكتب التنفيذى على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للعام الدراسى 2019 – 2020. وذلك بمكتبه بديوان المديرية.
و أوضح باهى الرائد العام لإتحاد طلاب المحافظة أن المسابقة تهدف إلى تدريب الطلاب على مهارة التخطيط وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم وتوعية أعضاء المكتب التنفيذي بقيم الديموقراطية كما تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب من خلال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة وتدريب الطلاب على إعداد وتنفيذ وتوثيق وتقييم ومتابعة النشاط الذى ينمى القيم الأخلاقية.
وقد تم تكريم 7 طلاب هم أعضاء المكتب التنفيذى للمدرسة بمنحهم شهادات إستثمار كما تم تكريم مصطفى الجمل مدير مدرسة التيمورية الإبتدائية و أحمد الصياد الأخصائى الإجتماعى بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وفاء طرابيه موجه عام التربية الإجتماعية و ناهد الداودى مدير إتحاد الطلاب و مها الشرنوبى موجه أول التربية الإجتماعية.
وفى سياق اخر أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم على تفعيل المراجعات النهائية للأنشطة الصفية واللاصفية من خلال التعليم الالكترونى وذلك بالتنسيق مع إدارات التعليم العام والشئون التنفيذية والمراحل التعليمية كل فيما يختص وذلك فى إطار جهود تعليم بورسعيد لمواجهة جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأوضح وكيل الوزارة أن تلك المراجعات ستتم بمشاركة معلمى بورسعيد الشرفاء الذين تقدموا بهذه المبادرة طواعية لخدمة بلدهم والطلاب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وانطلاقا من الحس الوطنى وتغليب مصلحة الطلاب.
وأشار باهى إلى أنه سيتم منح جوائز لأفضل بحث فى موضوعات مواجهة فيروس كورونا المستجد وجائزة لأفضل مساهمة طلابية لخدمة المجتمع المحيط و جائزة لأفضل إسهامات طلابية لمعاونة زملائهم فى العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال إجتماعه مع بعض من معلمى بورسعيد أصحاب المبادرة بمكتبه بديوان المديرية بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى و محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.