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أخبار العالم

أنور قرقاش: الإمارات تتخطى المليونين جرعة من إجمالي لقاح كوفيد ١٩ لسكان الدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، تغريدة جديدة للإشادة بتميز دولة الإمارات العربية المتحدة في منهجها للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مما أدى لانحسار العدوى بشكل كبير.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الامارات تتخطى المليونين جرعة من اجمالي لقاح كوفيد ١٩ لسكان الدولة وأضيف، وبتصرف، من الراحل الكبير نزار قباني ما زلت تسألني عن سيرة وطني سجل لديك إذن ما أنت تجهله".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بعد إجراء 134768 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


وسجلت الوزارة 3362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.


وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 239587 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 723 حالة.


وسجلت شفاء 2588 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 213149 حالة.

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