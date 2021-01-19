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محافظات

فض عزاء والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالشرقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض 2سرادق عزاء كبير بقريتي طاروط والزهراء وتفريق المواطنين.
 
جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الزقازيق وخالد أمين جمعة نائب رئيس المركز واعبد الهادي البرشومي رئيس الوحدة المحلية بالعصلوجي ومحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بالزهراء.

اشار المحاسب نبيل فاروق الي انه يأتي هذا في إطار حرص الدولة على مواطنيها من خطر التجمعات وتداعيات محتملة لفيرس كرونا المستجد.

كان الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ورئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامى،أعلن وفاة والدته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وفي حوار سابق لـ صدى البلد، أكد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، أن والديه كان لهما أمنية واحدة فقط وهي أن يكون نجلهما من أهل القرآن الكريم.

وأضاف أن والديه اعتبرا حفظ القرآن الكريم هو الغنى الحقيقي، "وبالفعل قام والداه بإلحاقه بكُتّاب القرية وبدأ في حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد المقصود النجار، وبدأ في حفظ القرآن، وختمه بعمر 8 سنوات والتحق بالتعليم العام الابتدائي، وكان يقرأ في الإذاعة المدرسية بطابور الصباح".

وأكمل "الطاروطي": "صوتي كان مميزًا منذ الصغر حتى اقترح المُدرسون على والديّ ضرورة إلحاقي بالتعليم الأزهري وبالفعل التحقت بالمعهد الأزهري بمدينة الزقازيق، وكان يُعد أكبر معهد علي مستوي المحافظة، وكنت أقرأ القرآن خلال طابور الصباح بالمعهد أمام عدد كبير جدًا من الطلاب والمُعلمين وهذا كان يعطيني دافعًا للتميز والارتقاء في التلاوة".
فض عزاء والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالشرقية
فض عزاء والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالشرقية
فض عزاء والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالشرقية
فض عزاء والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالشرقية
فض عزاء والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالشرقية
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