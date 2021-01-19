مونديال اليد.. منتخب ألمانيا يزور الأهرامات ويشيد بالإجراءات الاحترازية.. صور

وأشاد منتخب ألمانيا بالإجراءات الاحترازية في مصر، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشاد منتخب ألمانيا بالإجراءات الاحترازية في مصر، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

زار منتخب ألمانيا لكرة اليد اليوم الثلاثاء أهرامات الجيزة، في جولة ترفيهية، بعد إلغاء مواجهة الرأس الأخضر ببطولة مونديال اليد التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

زار منتخب ألمانيا لكرة اليد اليوم الثلاثاء أهرامات الجيزة، في جولة ترفيهية، بعد إلغاء مواجهة الرأس الأخضر ببطولة مونديال اليد التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

كان الاتحاد الدولى لكرة اليد، قرر أول أمس الأحد، إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر ، بسبب ارتفاع نسب إصابات كورونا بمنتخب الرأس الأخضر.









وأكد الاتحاد الدولى، عدم قدرة ثنائي كاب فيردي المصابين بكورونا على اللعب بعد أن خرج تحليل PCR الخاص بهما إيجابي.









بحسب المادة F .7 . c، يجب على أي فريق تواجد 10 لاعبين به من بينهم حارس مرمى للعب في المباراة.



