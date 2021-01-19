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رياضة

قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يواجه الدحيل.. وتيجري المكسيكي يواجه أولسان الكوري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:21 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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إسماعيل محمود
سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021، في مدينة زيوريخ السويسرية.


وأوقعت قرعة الدور الثاني " دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة نظيره  الدحيل القطري.

ويواجه فريق تيجريز المكسيكي   نظيره   أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وحال تخطي الأهلي عقبة الدحيل فسيواجه فريق بايرن ميونخ الألماني  في دور نصف النهائي للبطولة.

أما المباراة الثانية في دور نصف النهائي ستجمع الفائز من مباراة فريقي  أولسان وتيجريز وبطل كأس ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.

وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.

ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.
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