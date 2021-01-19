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رياضة

بصاروخية رائعة .. أوباما يضع هدف تقدم الزمالك في شباك الجونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:17 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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حسام الحارتي
أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك نادي الجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وتمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة في الدقيقة "10"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل  سهولة. 

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد "16" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة من جدول ترتيتب الدوري المصري الممتاز .

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح 

خط الوسط : طارق حامد - إمام  عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف  أوباما – محمود شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم 

خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي

خط الهجوم : خالد الطيب

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