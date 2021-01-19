مسعفون يفضحون حقيقة تستر الصين على كورونا في أول ظهوره

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تصوير المسعفين الصينيين سرًا وهم يعترفون بأنهم يعرفون مدى خطورة فيروس كورونا عندما بدأ في إحداث الفوضى في ووهان، لكنهم قالوا إنهم طلب منهم الكذب بشأنه.





ويقول اختصاصي الطب في ووهان إنهم علموا بوفيات الفيروس في وقت مبكر من ديسمبر 2019 ، قبل إبلاغ الصين في منتصف يناير منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن حالات وفيات كورونا.





وأضاف الاختصاصيين أنهم أدركوا أيضًا أن الفيروس كان ينتقل بين البشر ، لكن قيل للمستشفيات "عدم قول الحقيقة"، حيث رفضت الصين الدعوات لإلغاء احتفالات السنة القمرية الجديدة لأن السلطات أرادت "تقديم مجتمع متناغم ومزدهر".





وكانت تلك التصريحات هي الشهادة الجديدة، التي سيتم بثها الليلة في فيلم وثائقي على قناة ITV بعنوان Outbreak: The Virus ، حيث يكشف الوثائقي إنكار الصين أنها تستر على الوباء في أيامه الأولى.