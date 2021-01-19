الإفتاء تكشف موقف الشرع من زواج التجربة المثير للجدل .. فيديو

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية ، إن زواج التجربة يجعلنا نعيد نظرنا فى قيم مهمة وأمور قدستها الأديان وأعلتها الشريعة مثل الزواج وقوة علاقة الزواج التي تربط بين الرجل والمرأة . أمينالفتوىوأمورالأديانوأعلتهاوالمرأة





وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن عقد الزواج ميثاق غليظ ولا يجب الاستهانة به من أجل تحقيق الشهرة، مؤكدا اننا يجب ان نتمسك بقيمنا التي أمرنا الله بها وزواج التجربة لا يضمن استمرارية الزواج لان ما يضمن استمرارية الزواج وتقليل حالات الطلاق مجموعة من الإجراءات .



