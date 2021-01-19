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الإفتاء تكشف موقف الشرع من زواج التجربة المثير للجدل .. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:09 م
زواج التجربة
زواج التجربة
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إبراهيم القادري
قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية ، إن زواج التجربة  يجعلنا نعيد نظرنا فى قيم مهمة وأمور قدستها الأديان وأعلتها  الشريعة مثل الزواج وقوة علاقة الزواج التي تربط بين الرجل والمرأة .

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن عقد الزواج ميثاق غليظ ولا يجب الاستهانة به من أجل تحقيق الشهرة، مؤكدا اننا يجب ان نتمسك بقيمنا التي أمرنا الله بها وزواج التجربة لا يضمن استمرارية الزواج لان ما يضمن استمرارية الزواج وتقليل حالات الطلاق مجموعة من الإجراءات .

وأوضح خالد عمران ، أن دار الإفتاء المصرية أعدت مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار الزواج وهي مبنية على الأمور الدينية وتساعد علي استمرار الحياة الزوجية .
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