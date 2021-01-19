هل يجب التصدق بملابس الميت ؟.. الإفتاء تجيب

حكم الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه

في حكمها، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان

المتوفي

ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.