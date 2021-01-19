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رياضة

الدنمارك يتقدم على الأرجنتين 15-10 فى الشوط الأول بمونديال اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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محمد سمير
تقدم منتخب الدنمارك لكرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة  15- 10فى الشوط الأول الذى يجمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وحجز كلا من الدنمارك والأرجنتين مقعدا فى الدور الرئيسى للبطولة بعد تحقيق الفوز فى أول جولتين على البحرين والكونغو ، والأخير فشل فى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين .

ويسعى منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة فى النسخة الأخيرة لتصدر المجموعة بتحقيق الفوز الثالث على التوالى وتأكيد تفوقه على راقصى التانجو حيث التقيا 7 مرات من قبل حقق فيها الدنمارك 6 انتصارات مقابل فوز وحيد للأرجنتين.
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