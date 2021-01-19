الدنمارك يتقدم على الأرجنتين 15-10 فى الشوط الأول بمونديال اليد

تقدم منتخب الدنمارك لكرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 15- 10فى الشوط الأول الذى يجمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.





وحجز كلا من الدنمارك والأرجنتين مقعدا فى الدور الرئيسى للبطولة بعد تحقيق الفوز فى أول جولتين على البحرين والكونغو ، والأخير فشل فى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين .



