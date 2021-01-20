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رياضة

نجم الأهلي السابق: والتر بواليا من أفضل المهاجمين في مصر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:17 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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محمد رشاد
أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق أن والتر بواليا من أفضل المهاجمين فى الدوري المصري، موضحًا أنه حال حصوله على فرصة أساسية سيتألق.

وقال "عبدالجليل" فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب أن يكون والتر بواليا مهاجم الأهلي الأساسي لأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية هائلة ويجب استغلالها ومن وجهة نظري يجب مشاركة محمد شريف".

وعن الزمالك: "الفريق مميز للغاية ولكن يعيبه الدفاع أكثر من الهجوم وأشرف بن شرقي بعيدًا عن مستواه وشيكابالا كان نجم المباراة أمام الجونة".

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري WE المصري على استاد المكس بالإسكندرية.

ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، لكن سيسمح للزمالك حين يخوض مباراته بالجولة ذاته الانفراد بقمة الدوري حل الفوز على الجونة.

وأصبح رصيد البنك الأهلي 8 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب.
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