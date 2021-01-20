ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو| أمطار على القاهرة خلال ساعات.. آلام يشعر بها المتعافون من كورونا.. أحمد موسى لـ نيويورك تايمز: مصر وجعاكم قوي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
تناولت برامج التوك شو أمس الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 

شنَّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على تحقيق نيويورك تايمز الأخير بشأن الأوضاع الصحية في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"أيه العجب ده، وجعاكم مصر قوي كده".

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه على المتعافي من فيروس كورونا اتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا "من 20% لـ 25% من المتعافين مازالوا يعانون من بعض الأعراض".

قال محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل الجوية: إننا الآن في فصل الشتاء الفعلي وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث إن درجة الحرارة الصغرى وصلت إلى 9 درجات على محافظة القاهرة وفي المدن الجديدة أقل من ذلك .

نفى أحمد سليمان، مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق، الأنباء التى ترددت عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك وتخليه عن هذا الخيار مقابل خوض انتخابات اتحاد الكرة. 

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه كلام الداعية أحمد كريمة ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي اثارة.

قال المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ،: سيكون هناك حوكمة لمتابعة سير اللقاح حتى يتم إيصاله لمن يستحق قمنا بفتح موقع التسجيل لتلقي اللقاح لمدة 3 ساعات بشكل تجريبي لمتابعة التفاعل علية وتم تسجيل 10 آلاف شخص خلال اول ساعة و25 ألف شخص خلال الـ3 ساعات ولم يتم الاعلان عنه حتي الآن وقمنا بعمل كول سنتر لتلقي طلبات التسجيل 15335   .

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة بخصوص انفصال الفنانة دينا الشربيني عن النجم عمرو دياب.   

قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، إن النواب طالبوا وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل برد جميع الأموال التي تقاضاها من رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مع بدء العد التنازلي للافتتاح .. شاهد : أحدث أعمال التطوير في ميدان التحرير | صور

زاهي حواس: هرم زوسر الأقدم في التاريخ.. وخوفو الأهم في حياتي.. فيديو

أخبار التوك شو.. زاهي حواس يحذر أحمد موسى قبل نزول مقبرة في سقارة.. حالتان إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المونديال

حقيقة لعنة الفراعنة.. وسر قصة الزئبق الأحمر.. زاهي حواس يكشف أسرار لأول مرة مع أحمد موسى

10 آلاف شخص سجلوا خلال ساعة.. مستشار وزيرة الصحة يكشف تفاصيل حجز لقاح كورونا.. فيديو

مستشار وزيرة الصحة يوضح كيفية التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا ..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

إدارة بايدن تهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

فور وصوله إلى واشنطن.. بايدن يوجه نصيحة للأمريكيين

رويترز: ترامب لن يعفو عن نفسه أو أسرته

عرضنا 3 لاعبين على باتشيكو ووافق.. حسين السيد يكشف احتياجات الزمالك في الانتقالات الشتوية

Advertisements

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

الحكم بالسجن عامين على «سارة الطباخ» بسبب محمد الشرنوبي.. تفاصيل الأزمة

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

صورة مجند شرطة يحمي طفلاً من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أبرزها عند الجماع.. تعرف على 6 أوقات يستحب الوضوء لها

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو