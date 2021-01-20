أخبار التوك شو| أمطار على القاهرة خلال ساعات.. آلام يشعر بها المتعافون من كورونا.. أحمد موسى لـ نيويورك تايمز: مصر وجعاكم قوي

تناولت برامج التوك شو أمس الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





شنَّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على تحقيق نيويورك تايمز الأخير بشأن الأوضاع الصحية في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"أيه العجب ده، وجعاكم مصر قوي كده".





قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه على المتعافي من فيروس كورونا اتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا "من 20% لـ 25% من المتعافين مازالوا يعانون من بعض الأعراض".





قال محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل الجوية: إننا الآن في فصل الشتاء الفعلي وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث إن درجة الحرارة الصغرى وصلت إلى 9 درجات على محافظة القاهرة وفي المدن الجديدة أقل من ذلك .





نفى أحمد سليمان، مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق، الأنباء التى ترددت عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك وتخليه عن هذا الخيار مقابل خوض انتخابات اتحاد الكرة.





قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه كلام الداعية أحمد كريمة ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي اثارة.





قال المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ،: سيكون هناك حوكمة لمتابعة سير اللقاح حتى يتم إيصاله لمن يستحق قمنا بفتح موقع التسجيل لتلقي اللقاح لمدة 3 ساعات بشكل تجريبي لمتابعة التفاعل علية وتم تسجيل 10 آلاف شخص خلال اول ساعة و25 ألف شخص خلال الـ3 ساعات ولم يتم الاعلان عنه حتي الآن وقمنا بعمل كول سنتر لتلقي طلبات التسجيل 15335 .





قال الإعلامي تامر أمين، إن الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة بخصوص انفصال الفنانة دينا الشربيني عن النجم عمرو دياب.





قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، إن النواب طالبوا وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل برد جميع الأموال التي تقاضاها من رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.



