وزير خارجية بايدن يكشف موقفه من الحوثيين ونقل السفارة الأمريكية من القدس

تعهد أنتوني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بإعادة النظر فورًا، في قرار واشنطن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".





يأتي ذلك بعد ساعات من قرار وزارة الخزانة الأمريكية باستثناء منظمات الإغاثة الإنسانية من العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين، قبل أقل من أسبوعين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وفي وقت سابق، قال "بلينكن" إن بلاده ستستمر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن السفارة الأمريكية ستظل في القدس.



