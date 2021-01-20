أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تردّدت أنباء قوية في الشارع الإسمعلاوي، حول اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، من تولى القيادة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة الحالية.





تحدث أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك على واقعة المغربي أشرف بن شرقي الذي غادر إلى غرف الملابس مباشرة بعد استبداله في مباراة الجونة.





تحدّث أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.



