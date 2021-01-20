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رياضة

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تردّدت أنباء قوية في الشارع الإسمعلاوي، حول اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، من تولى القيادة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة الحالية.

تحدث أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك على واقعة المغربي أشرف بن شرقي الذي غادر إلى غرف الملابس مباشرة بعد استبداله في مباراة الجونة.

تحدّث أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.


قال المستشار مازن يحيي نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن دور اللجنة ما زال مستمرا في ممارسة في وجود اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد.

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

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